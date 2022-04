Considerando la grandezza del display della serie Galaxy Z Fold, la lineup di dispositivi sembra l’ideale per contenere anche lo slot per la S Pen. L’azienda non sarebbe d’accordo con quanto appena detto, infatti la S Pen non è inclusa nel Samsung Galaxy Z Fold4. Questi slot hanno un costo e richiedono spazio, per questo l’azienda è sempre più restia ad aggiungere un supporto ingrato nel dispositivo stesso.

Il noto leaker Ice Universe ha twittato che il Galaxy Z Fold4 sarà “un po’ più piccolo e sottile” del suo predecessore. Questo nuovo ed elegante dispositivo sembra avere il costo che avrebbe uno smartphone con slot per S Pen incluso, ma è abbastanza certo che non ci sarà alcuno slot. Il Galaxy Z Fold3, ad esempio, è già un dispositivo piuttosto robusto, nonostante sia comunque catalogabile come dispositivo tascabile.

S Pen con slot assente nel Samsung Galaxy Z Fold4, nuove conferme trapelate online

L’aggiunta di uno slot aumenterebbe le dimensioni del successore del Galaxy Z Fold3, quindi, anche il peso, riducendo probabilmente anche le dimensioni della batteria. Considerando che la batteria ha una capacità di 4.400 mAh, che non è abbastanza per alimentare a lungo un display da 7,6 pollici, semplicemente non vale la pena.

Non si sa ancora cosa ne sarà della S Pen e il rispettivo slot. Sicuramente, se consideriamo tutti i fattori elencati poco fa, la sua assenza per quanto percepibile non è in realtà un grande problema. Tuttavia, l’azienda potrebbe decidere di inserire ugualmente la S Pen, anche senza uno slot apposito, all’interno della confezione finale. A pochi mesi dal lancio previsto entro la fine del 2022, abbiamo ancora un po’ di tempo per ulteriori fughe di notizie.