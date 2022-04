Una domanda che ha incuriosito scienziati e ricercatori sul centro della nostra galassia ed ora finalmente abbiamo capito di cosa si tratta

Saggitarius A: Al centro della Galassia un buco nero super massiccio

I progressi dell’umanità nel campo scientifico avanzano a passi da gigante giorno dopo giorno. Se i nostri antenati disquisivano su chi girasse intorno a chi tra la Terra e il Sole, oggi i nostri migliori ricercatori hanno allargato gli orizzonti fino al centro della nostra galassia e non solo.

Gli scienziati hanno così indagato per capire cosa si trovasse al centro della via lattea e la risposta è Sagittarius A. Si tratta di un buco nero supermassiccio con una massa di 4 milioni di volte superiore a quella della nostra stella, il Sole.

Il problema dei buchi neri e che appunto sono neri, oscuri, impossibili da osservare in maniera diretta ma è attraverso gli effetti diretti e indiretti è possibile individuarli, determinarne la posizione esatta e la loro massa.

I ricercatori hanno effettuato le le osservazioni dei “quasar”. Si tratta di nuclei estremamente luminosi di galassie lontane, che mostrano come stiano rilasciando quasi trilione di volte l’energia di una tipica stella. Il tutto all’interno di un volume non più grande del Sistema Solare.

Un rilascio di energia simile non potrebbe essere spiegato nemmeno da stelle supermassiccie, dunque si arriva alla conclusione della presenza di un buco nero.

Un altro importante elemento arriva dagli effetti gravitazionali dei sistemi nelle immediate vicinanze.

Le loro velocità orbitali estremamente elevate si possono spiegare tramite i modelli matematici solamente se l’oggetto centrale è sia altamente compatto che estremamente massiccio.

Pare dunque che gli studi effettuati sino ad ora portino in un’unica direzione, ovvero che i buchi neri nel centro galattico non siano una prerogativa unica della via lattea, ma si trovino in altrettante galassie.