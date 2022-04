Prodotti ritirati: quest'estate niente gelato, dal mercato scompaiono diversi marchi

L’azienda a tal proposito ha deciso di diffondere una nota in cui invita i clienti che si trovassero in possesso dei gelati provenienti dai lotti segnalati a non mangiarli, anche se aggiunge che “il livello di ETO rilevato non è dannoso per la salute e che l’ingrediente interessato è relativo alla produzione 2020 e 2021: trattandosi pertanto di produzioni e consegne datate indietro nel tempo, ci aspettiamo che i prodotti siano stati verosimilmente già venduti ai consumatori e/o consumati”.