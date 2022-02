Mancano ormai pochi giorni alla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone di punta a marchio Realme. Tra questi, sappiamo ci sarà il Realme 9 Pro+ e sappiamo che sarà molto particolare in quanto avrà una backcover posteriore che cambia colore. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono state pubblicate alcune foto che ci hanno mostrato questa feature in azione.

Realme 9 Pro+: ecco la backcover che cambia colore in queste immagini dal vivo

Il produttore cinese Realme ha da sempre curato moltissimo l’estetica e il design dei suoi dispositivi portando sempre qualcosa di nuovo e originale. Anche la prossima serie di smartphone Realme 9 promette di fare faville dato che, come già accennato, il Realme 9 Pro+ sarà caratterizzato da una backcover che cambia colore.

Nel corso delle ultime ore sono state avvistate in rete alcune foto che ci hanno permesso di vedere all’opera questa feature. Nello specifico, dalle foto possiamo notare come la backcover dello smartphone cambi colore quando si trova sotto la luce diretta del sole. Dapprima abbiamo la colorazione Sunrise Blue ma questa viene poi sostituita da una colorazione rosa-fucsia. L’unico elemento che non cambia tonalità di colore risulta essere il modulo fotografico.

Insomma, anche questa volta sembra che Realme abbia fatto centro, almeno dal punto di vista dell’originalità del design. Vi ricordiamo che il nuovo Realme 9 Pro+ vanterà anche altre caratteristiche. Tra queste, ci sarà il SoC MediaTek Dimensity 920, il sistema operativo Android 12 a bordo, il jack audio per le cuffie, un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con un sensore biometrico integrato e un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.