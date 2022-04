Il track record di Samsung per la fornitura di aggiornamenti software ai suoi telefoni Android è migliorato, con la società che ha recentemente rilasciato i più recenti aggiornamenti di Android 12 e One UI 4.1 alla sua attuale gamma di dispositivi. Il telefono Galaxy A32 dell’azienda è l’aggiunta più recente a questo elenco.

Secondo Sammobile, i possessori del Galaxy A32 5G in Thailandia possono ora ricevere l’ultimo aggiornamento software, che include un aggiornamento del sistema operativo ad Android 12 e One UI 4.1. Sebbene non ci siano tempi di aggiornamento precisi per i clienti in altri paesi, l’aggiornamento dovrebbe iniziare a essere distribuito presto in altre regioni, come è tipico con la maggior parte degli OEM e degli aggiornamenti software.

Android 12 porta diverse funzionalità allo smartphone

Il nuovo aggiornamento dovrebbe portare diverse nuove funzionalità basate sullo schema di personalizzazione ‘Material You’ di Android 12, oltre a una serie di funzionalità software incentrate su Samsung, come quelle viste in One UI.

In passato, il track record di aggiornamento di Samsung è stato oggetto di molti dibattiti e la società è stata rimproverata per non aver fornito aggiornamenti ad alcuni dei suoi telefoni non di punta. Tuttavia, recentemente abbiamo assistito a un maggiore sforzo da parte dell’azienda mentre tenta di inviare aggiornamenti per i suoi telefoni: la presentazione del Galaxy A53 e A33, ad esempio, conteneva un impegno fino a quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo.

Il Galaxy A32 è uno dei tanti dispositivi Samsung a ricevere l’ultima versione di Android e anche altri telefoni come il Samsung Galaxy S20 FE (4G), il Galaxy A52s 5G e il Galaxy A71 5G dovrebbero ricevere l’aggiornamento di Android 12 e One UI in breve. Il Samsung Galaxy A32 5G è stato rilasciato per la prima volta nel 2021 e contiene un display da 6,5 ​​pollici, il chipset Dimensity 720 5G di MediaTek e una batteria da 5000 mAh, tra le altre cose.