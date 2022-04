Alcuni ex clienti di rete mobile di WindTre avranno la possibilità di attivare una nuova offerta mobile molto allettante. Si tratta della promo denominata WindTre GO Unlimited Lite+ che include fino a 100 GB di traffico dati a soli 4,99 euro al mese. Assieme a questa promo wi potrà attivare la convergenza con un’offerta di rete fissa.

WindTre GO Unlimited Lite+ disponibile per gli ex clienti a 4,99 euro con la convergenza alla rete fissa

Il noto operatore telefonico arancione sta contattando in questi giorni alcuni suoi ex clienti proponendo un’interessantissima promozione. Nello specifico, agli ex clienti è stato proposto di attivare una conveniente offerta di rete mobile in convergenza con un’offerta di rete fissa.

L’offerta mobile in questione si chiama WindTre GO Unlimited Lite+ ed include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati a 4,99 euro al mese. Questi ultimi diventeranno 100 GB se si deciderà di pagare con il metodo di pagamento automatico Easy Pay.

L’offerta di rete fissa convergente si chiama invece Super Fibra ed ha un costo mensile di 19,99 euro con tecnologia FTTH. Con la convergenza, poi, il traffico dati dell’offerta di rete mobile aumenta ulteriormente passando a ben 200 GB. Eventualmente bisognerà aggiungere un costo di attivazione per la rete fissa di 9,99 euro.

Vi ricordiamo inoltre che in questi giorni l’operatore telefonico sta invitando alcuni suoi ex clienti ad attivare l’offerta denominata WindTre GO 101 Fire+ Easy Pay. Con essa sono compresi ogni mese 101 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati a 6,99 euro.