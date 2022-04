WindTre sta cercando in questi giorni di convincere alcuni ex clienti a tornare proponendo un’offerta davvero interessante. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata WindTre GO 101 Fire+ Easy Pay e, stando a quanto è emerso, è rivolta ai clienti provenienti da specifici operatori telefonici.

Torna in WindTre con l’offerta GO 101 Fire+ Easy Pay a 6,99 euro al mese

In questi giorni il noto operatore telefonico arancione sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti di tornare attivando l’offerta denominata WindTre GO 101 Fire+ Easy Pay. L’operatore sta infatti inviando una comunicazione agli utenti coinvolti tramite l’invio di un SMS o di una e-mail.

Si tratta dunque di un’offerta operator attack rivolta a tutti i clienti che richiederanno la portabilità da specifici operatori telefonici. Tra questi, sono compresi Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali, ad esclusione però di Kena, ho. Mobile, Very Mobile e Lycamobile.

L’offerta WindTre GO 101 Fire+ Easy Pay è davvero molto allettante. Ad un costo di soli 6,99 euro al mese, infatti, è possibile usufruire di ben 101 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Come suggerito dal nome, il metodo di pagamento per questa offerta deve essere Easy Pay, ovvero metodo di pagamento automatico, scegliendo tra conto corrente, carta prepagata Genius Card di Unicredit, carta di credito, carta prepagata Postepay Evolution e Superflash di Banca Intesa San Paolo.

Vi ricordiamo infine che nell’offerta sono inclusi senza costi extra i servizi di reperibilità Ti Ho Cercato e la Segreteria Telefonica .