Capcom Arcade 2nd Stadium è stato ufficialmente rivelato e includerà una nuova collezione di 32 classici arcade. Capcom ha rivelato la notizia quando la scheda di valutazione coreana l’ha fatta trapelare in anticipo e ha annunciato che il classico SonSon del 1984 sarà un download gratuito per questa versione.

I preordini e gli acquisti della Capcom Fighting Collection includeranno Three Wonders come titolo bonus, tuttavia Capcom deve ancora svelare il resto della formazione. L’originale Capcom Arcade Stadium è stato rilasciato per Nintendo Switch nel febbraio 2021 e include alcuni dei titoli più iconici di Capcom dal 1984 al 2001.

Ghosts ‘n Goblins, Super Street Fighter II Turbo e centinaia di altri giochi sono stati giocati su un emulatore che includeva funzionalità come diversi livelli di difficoltà, velocità di gioco e persino l’uso di filtri visivi per simulare l’aspetto di schermi CRT vintage. A maggio è arrivata una versione multipiattaforma, che ha portato la collezione arcade su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X. Sebbene non sia stata annunciata alcuna data di uscita per Capcom Arcade 2nd Stadium, i fan retrò potranno giocare ad alcuni dei giochi di combattimento dell’azienda più famosi nella Capcom Fighting Collection il 24 giugno, quando arriverà in digitale su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch e PC tramite Steam.

Questa raccolta include l’affidabile Super Street Fighter II Turbo, oltre a tutti e cinque i giochi arcade della serie Darkstalker e un ‘tesoro’ di oltre 500 elementi artistici dei titoli, inclusi schizzi concettuali e documentazione di progettazione. Gli audiofili possono anche provare una vasta libreria di oltre 400 brani.