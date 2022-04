Tesla sta affrontando un periodo particolarmente complicato che sta rallentando i lavori della Gigafactory di Shanghai. Lo stabilimento produttivo è stato chiuso nelle scorse settimane a causa dei lockdown che stanno interessando la regione Cinese.

L’aumento dei casi di COVID-19 ha portato le autorità ad indire i lockdown in tutta l’area di Shanghai per evitare la diffusione del virus. La fine restrizioni era fissato a lunedì scorso e di conseguenza era previsto il ritorno a lavoro per tutti gli addetti ai lavori.

Tuttavia, non è stato possibile riaprire i cancelli delle fabbriche. Stando alle informazioni ottenute da Reuters, Tesla ha comunicato ai propri lavoratori e fornitori di non tornare a lavoro. Inoltre, tutti i piani di produzione previsti per lunedì sono stati annullati, confermando quindi che lo stabilimento non avrebbe riaperto.