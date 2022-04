La DeLorean DMC-12 è una vettura unica, in grado di entrare nell’immaginario collettivo come la macchina del tempo nella trilogia di Ritorno al Futuro. Il suo stile la rende riconoscibile ed iconica anche ad anni di distanza.

Ma le cose presto cambieranno, infatti la DeLorean Motor Company ha appena annunciato che è in arrivo una nuova versione della vettura. Il nuovo modello sarà totalmente elettrico e farà il proprio debutto il 18 agosto.

La data scelta non è casuale e coincide con i prestigiosi Awards Ramp che si tengono al Concours d’Elegance di Pebble Beach, in California. La vettura inoltre resterà in esposizione per permettere a tutti di ammirare la concept car.

Il marchio DeLorean è pronto a tornare con un nuovo modello completamente elettrico fortemente ispirato dalla DMC-12

Let’s clear things up a bit. The next generation of DeLorean is coming into focus August 18, 2022. For more information read the press release here: https://t.co/Q4Rax2aBC1 #DeLorean #DeloreanEVolved #firstlook pic.twitter.com/H0t0i4ODqv — DeLorean Motor Company (@deloreanmotorco) April 4, 2022

A giudicare dalla prima immagine teaser condivisa su Twitter, le linee saranno moderne ma senza dimenticare la tradizione del marchio e soprattutto la DMC-12. I richiami all’iconico modello si notano nelle feritoie poste sul lunotto posteriore. Non mancherà l’apertura delle portiere ad ali di gabbiano, elemento che contraddistingue da sempre la vettura.