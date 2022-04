WindTre mette a disposizione di tutti i suoi abbonati ancora una volta alcune tra le migliori ricaricabili della telefonia mobile. Il provider arancione non ha alcun genere di timore nei confronti di Iliad e degli altri operatori low cost, anche grazie ai vantaggi di una tariffa come la Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa low cost in primavera

La WindTre Go Unlimited Star+ è tra le ricaricabili più convenienti di queste settimane, grazie ad un pacchetto di consumi quasi illimitati ed ai costi più bassi del mercato.

Gli utenti che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile con il provider arancione avranno accesso a un ticket con Giga illimitati per navigare in internet, chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed anche con SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della propria rubrica. Il prezzo previsto per il rinnovo dell’offerta è pari a 7,99 euro ogni mese.

La Go Unlimited Star+ è la migliore soluzione per i clienti di WindTre anche per un’ulteriore novità. Il provider infatti prevede un costo bloccato almeno nel corso del primo semestre. Nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM quindi gli utenti non pagheranno alcun genere di spesa aggiuntiva.

I clienti di WindTre che decidono di sottoscrivere tale promozione dovranno aggiungere soltanto una quota extra dal valore una tantum di 10 euro per ricevere la propria scheda. Sarà necessaria ai fini della sottoscrizione anche la richiesta di portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad. L’operazione prevede un’attesa di tre giorni lavorativi.