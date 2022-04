Il noto colosso tech Google ha portato ufficialmente anche in Italia i suoi nuovi smartphone di fascia alta, ovvero i Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. Nel corso delle prossime settimane, però, farà ufficialmente il suo debutto la versione economica di questi, ovvero il nuovo medio di gamma Google Pixel 6a. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è stata pubblicata in rete un’immagine ritraente la confezione di vendita dello smartphone.

Google Pixel 6a: trapela in rete l’immagine della confezione di vendita del nuovo smartphone

Il prossimo smartphone medio di gamma di Big G è stato il protagonista delle ultime indiscrezioni. Come già accennato, infatti, in queste ore è stata pubblicata in rete un’immagine ritraente la confezione di vendita di questo dispositivo.

Sulla confezione in questione è raffigurata la parte posteriore. Osservando dunque l’immagine, possiamo notare come il Google Pixel 6a avrà un design chiaramente ispirato a quello dei fratelli maggiori. Anche qui, infatti, è presente una vasta zona rettangolare rialzata. Questa ha una colazione nera lucida ed ospita i vari sensori fotografici.

Nello specifico, sembra che ci siano due fotocamere principali e un flash LED, mentre sembra però mancare il sensore Autofocus. Le fotocamere dovrebbero essere entrambe da 12 MP. Secondo le ultime indiscrezioni, poi, lo smartphone avrà un display OLED da 6.2 pollici e una batteria con una capienza di 5000 mAh. Mancherà inoltre il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Quello che resta da capire ora è a quale prezzo l’azienda deciderà di proporre il nuovo Google Pixel 6a e bisognerà capire se arriverà o meno anche in Italia. Staremo a vedere.