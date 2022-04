Un avvertimento che arriva via email da Facebook, da non ignorare perché qualcuno sta cercando di hackerare il tuo profilo.

Facebook: attenzione abbiano notato che ha problemi di accesso

Gli hacker sono sempre in agguato e i profili facebook potrebbero essere vittima di un tentativo di furto.

Sui social abbiamo foto personali, legami e amicizie e con Facebook curiamo quotidianamente il nostro diario, ma cosa potrebbe succedere se ci fosse rubato l’accesso? Una situazione alquanto scomoda, perché l’hacker potrebbe rubare dati personali o peggio ancora comunicare a nostro nome con amici o pubblicazioni sul diario.

Per fortuna Facebook ha degli ottimi criteri di sicurezza e nei casi di necessità non si fa trovare impreparata, avvisando subito l’utente di un possibile Hackeraggio.

Quando l’algoritmo del social rivela qualcosa di anomalo, invia automaticamente una mail con un avviso.

Il testo dell’avviso recita: Ciao utente, abbiamo notato che hai problemi ad accedere al tuo account. Se hai bisogno di aiuto, clicca sul pulsante in basso e ti faremo accedere.

Leggendo più in basso continua: Ci sono stati tentativi di accesso al tuo account non riusciti. Se non lo hai fatto tu, comunicacelo.

A questo punto per tutelare il nostro profilo dobbiamo cliccare su “comunicacelo”, evidenziato in azzurro. Seguirà poi una finestra di conferma, dove sarà registrata la segnalazione facendo scattare le procedure di sicurezza aggiuntive del social.

Così facendo abbiamo messo al sicuro i nostri dati, ma se avete anche il minimo dubbio che gli hacker siano entrati nel vostro profilo occorre recarsi nelle impostazioni del social ed effettuare un cambio password al più presto.