Gli sconti più pazzi di Esselunga, strizzano indiscutibilmente l’occhio a tutti gli utenti che da tempo stavano aspettando di mettere mano al portafoglio, per cercare di risparmiare più denaro possibile, sull’acquisto di nuovi smartphone o prodotti di tecnologia generale.

Il volantino attivato in questi giorni da Esselunga, ricalca indiscutibilmente la stessa filosofia di pensiero, attivandosi però solo ed esclusivamente nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionale. Coloro che vorranno acquistare, ad ogni modo, non potranno in nessun modo farlo tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa.

Esselunga: offerte e prezzi da non credere

Con il volantino di esselunga, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare alcuni nuovi smartphone, pagandoli al massimo 249 euro. Chiaramente il livello qualitativo, e le prestazioni in generale, non sono particolarmente elevate, tuttavia è possibile raggiungere un ottimo risparmio, ad esempio acquistando l’eccellente Oppo A94. Questi è uno smartphone lanciato sul mercato nel corso del 2021, ed oggi effettivamente ottenibile con un esborso pari a 249 euro, nonché impreziosito dalla presenza di un bellissimo display AMOLED e di un processore octa-core ad altissime prestazioni.

La fascia più bassa è invece perfettamente rappresentata dal Realme C11, un modello ancora più economico e meno performante, con il quale sarà possibile raggiungere discrete prestazioni, sfruttando i 4GB di RAM ed i 64GB di memoria interna, dietro il pagamento di appunto solamente 109 euro. Tutte le restanti offerte del volantino, sono disponibili al seguente link.