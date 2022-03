Il volantino euronics prova indubbiamente ad assecondare i desideri più reconditi di tantissimi utenti sul territorio nazionale, lanciando a tutti gli effetti una campagna promozionale arricchita di ottimi prezzi bassi tra cui poter effettivamente scegliere.

La soluzione si ritrova esattamente sulla stessa lunghezza d’onda di quanto effettivamente visto nelle scorse settimane, ciò sta a significare che gli acquisti non potranno essere effettuati indistintamente su tutto il territorio, ma gli stessi prezzi saranno attivi in esclusiva presso specifici punti vendita (nemmeno online sul sito ufficiale).

Euronics: ecco il miglior volantino di sempre

All’interno del nuovo volantino euronics, abbiamo la possibilità di scoprire una interessante selezione di offerte legate alla fascia media della telefonia mobile. Il prezzo più alto è rappresentato dai 499 euro richiesti per l’acquisto di Honor 50, un modello molto in voga ed altrettanto recente.

In alternativa è possibile risparmiare ancora di più, affidandosi direttamente a soluzioni del calibro di Motorola E7 Power, Galaxy A32, Galaxy A52s, Galaxy A22, Vivo Y21 o anche Xiaomi Redmi Note 10S. Tutti i prodotti elencati sono commercializzati ad una cifra che non supera i 329 euro. Indipendentemente dal modello selezionato, ricordiamo comunque che sono tutti commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, ed anche in versione no brand.

Per approfondire la conoscenza dell’ottimo volantino euronics, ricordatevi comunque di collegarvi a questo link, e che gli acquisti potranno essere completati solamente presso alcuni specifici punti vendita, non ovunque.