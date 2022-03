Prodotti ritirati: NON MANGIATE questi alimenti o rischierete la vita

La corsa contro gli alimenti tossici non è ancora finita, anzi, è appena iniziata. Se nel 2021 i prodotti ritirati erano Fortifit Muscoli e Ossa, il Preparato per Pane e Pizza Chef Nick Srl, i Tranci di Salmone Marinati Red Thai Infusions, i Gelati Nuii e Milka, ma anche gli integratori alimentari come Curcudyn, ora la minaccia proviene da alimenti apparentemente innocui. Nella maggior parte dei casi il pericolo si riconduce ad ossido di etilene, aflatossine, manomissione dei prodotti, ed etichette errate.

Prodotti ritirati: quali sono gli alimenti pericolosi venduti nei supermercati a Marzo?

Come dicevamo tra i prodotti ritirati stavolta ci sono anche gli alimenti per bambini come il latte per neonati Hipp. Quali sono i più pericolosi? L’elenco completo è qui di seguito: