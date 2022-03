Il mese di marzo è quasi finito ma, nonostante questo, TIM continua a proporre nuove offerte interessanti. In particolare, dal 23 marzo l’operatore telefonico sta invitando alcuni dei suoi ex clienti a tornare tramite una campagna SMS. Vengono proposte alcune offerte di rete mobile con tanti giga per navigare.

Passa a TIM: ecco le offerte mobile di marzo per passare all’operatore telefonico

Come già accennato, per il mese di marzo l’operatore telefonico TIM sta proponendo ai suoi ex clienti delle offerte speciali per farli tornare. Ecco qui di seguito l’SMS:

“Passa a TIM con offerte IMPERDIBILI! Ti aspettiamo nei negozi TIM per farti scoprire le offerte speciali valide entro il 31 marzo 2022.”

Una volta recati presso uno dei negozi autorizzati dell’operatore, gli ex clienti interessati potranno richiedere l’attivazione di una delle offerte mobile disponibili. Tra queste, le più interessanti sono TIM Supreme New, TIM Super LE e TIM Special LE.

Con TIM Supreme New si avranno a disposizione ogni mese 70 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e SMS illimitati verso tutti ad un costo di 7,99 euro al mese. In questo caso il costo di attivazione è gratuito.

Con TIM Super LE e TIM Special LE sono inclusi ogni mese ben 100 GB di traffico dati per navigare senza pensieri e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e SMS illimitati verso tutti ad un costo questa volta di 9,99 euro al mese. Per queste due offerte è però richiesto un costo di attivazione di 5 euro.