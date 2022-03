Per tutti gli abbonati al servizio del noto colosso dell’e-commerce, ovvero ad Amazon Prime, è arrivata una bella sorpresa. Come annunciato, infatti, tutti gli abbonati potranno richiedere gratuitamente 12 mesi di abbonamento al servizio di Deliveroo Plus Silver.

Deliveroo Plus Silver: per tutti gli abbonati ad Amazon Prime 12 mesi inclusi

Come già accennato, a partire dalla giornata di ieri 24 marzo 2022 tutti gli abbonati ad Amazon Prime potranno richiedere senza alcun costo extra un abbonamento annuale al servizio di Deliveroo Plus Silver. Quest’ultimo ha solitamente un costo mensile di 2,99 euro (cioè circa 35 euro all’anno) ma per gli abbonati al servizio del colosso dell’e-commerce sarà incluso per ben 12 mesi.

L’abbonamento a Deliveroo Plus Silver comprende ogni mese consegne senza costi e illimitate per tutti gli ordini con un importo superiore ai 25 euro. Potranno usufruire di questa iniziativa non solo i nuovi clienti di Deliveroo, ma anche chi ha già un abbonamento attivo. Al termine dei 12 mesi, però, il servizio ritornerà a pagamento.

Ana Costi, Head of Marketing e Prime di Amazon Italia, ha così commentato: “Siamo entusiasti di questa collaborazione con Deliveroo. Siamo sempre alla ricerca di modi per dare ancora più valore ai clienti Amazon Prime e offrire loro il meglio dello shopping e dell’intrattenimento. Questa nuova collaborazione offrirà a milioni di clienti Amazon Prime in tutta Italia l’opportunità di sperimentare la comodità di ricevere i loro piatti preferiti consegnati velocemente: i clienti possono così guardare il meglio dell’intrattenimento su Prime Video con gli amici o la famiglia mentre si godono i loro ristoranti preferiti, direttamente a casa”.