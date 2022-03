In queste ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni che renderanno felici i fan della nota serie di videogiochi con protagonista Kratos. A quanto pare, infatti, arriverà ufficialmente una serie tv ispirata a God of War e sembra che sarà prodotta da Amazon Prime Video.

God of War: potrebbe arrivare una serie tv ispirata al noto videogioco e prodotta da Amazon Prime

Il noto sito web Deadline ha rivelato in queste ore che a breve potrebbe arrivare una serie tv ispirata ad un videogioco molto noto. Come già accennato, si tratta del videogioco God of War. Secondo le prime indiscrezioni, questa serie tv sarà prodotta da Amazon Prime Video. In particolare, sembra che l’azienda al momento stia in trattativa per realizzare una serie tv ispirata al capitolo della saga con protagonista Kratos uscito nel corso del 2018.

L’adattamento dovrebbe essere affidato al team della serie tv The Expanse e ai produttori della serie La Ruota del Tempo. Per il momento, sia Sony che Amazon non hanno riportato commenti ufficiali, ma sembra tutto quasi certo, dato che le fonti citate da Deadline sono piuttosto autorevoli.

God of War, quindi, seguirà il destino di altri videogiochi di rilievo di Sony che sono diventati anche film e serie TV. Tra questi, ricordiamo ad esempio l’ultimo arrivato al cinema Uncharted, ma anche la serie tv targata Netflix The Witcher. Vi ricordiamo che i fan della saga stanno inoltre aspettando l’arrivo ufficiale del nuovo capitolo denominato God of War: Ragnarok. Quest’ultimo è ormai certo che debutterà nel corso del 2022.