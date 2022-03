Instagram è il social network delle foto e delle storie che molti utenti iPad riuscirebbero ad apprezzare. Manca ufficialmente una versione dedicata dell’app per questi sempre più numerosi dispositivi elettronici di casa Apple.

Gli utenti si chiedono se possa o meno arrivare mai un’applicazione ufficiale anche per loro. Lontano dalle congetture e dalle chiacchiere di corridoio ascoltiamo cosa ha dichiarato niente meno che il boss Adam Mosseri dopo una recente intervista in cui ha chiarito la sua posizione in merito all’argomento.

Instagram iPad: ecco il futuro dell’applicazione

Sono migliaia di migliaia gli iPad di Apple ufficialmente venduti al grande pubblico. C?è amaro in bocca per la mancanza di Instagram per iPad tra la liste delle applicazioni supportate da questi tablet con iOS. Fatto sta che nel 2022 il deficit è ancora in attivo.

Un’applicazione simile sarebbe una manna dal cielo per gli utilizzatori di tutto il mondo e garantirebbe un utilizzo perfetto su superfici grandi come quelli degli iPad. L’utente di Youtube Mark Brownlee ha dedicato un tweet di dissenso contro questa pesante mancanza. La sua influenza sui social ha scatenato l’interesse del capo di Instagram che ha risposto direttamente fornendo una spiegazione.

Mosseri, di fatto, ha affermato che non è una priorità in quanto il bacino di utenti è ancora troppo modesto“.

Nonostante questo la parentesi non è stata chiusa in quanto Mosseri ha ritagliato una speranza per una futura implementazione. Non sono state definite tempistiche con una valutazione che molto dipenderà dall’adozione di questi dispositivi per risultare commercialmente proponibile a Meta.