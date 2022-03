Chi acquista una supercar tendenzialmente non la usa come se fosse una normale utilitaria. Tuttavia, il britannico Robert Losee ha un’idea diversa della sua Ferrari Enzo e ne è talmente entusiasta da guidarla sempre.

Anzi, l’obiettivo di Robert Losee è quello di far stabilire alla Ferrari Enzo il record di chilometri percorsi. Il giornalista ha acquistato la vettura nel 2003 e all’epoca rappresentava l’ammiraglia del Cavallino Rampante.

Tuttavia, piuttosto che guardare alla vettura come un investimento, Losee ha scelto di guidarla tranquillamente tanto da aver raggiunto i circa 150 mila chilometri percorsi. Tutta questa strada sulle spalle è valsa il titolo di “MM” alla vettura, una sigla che sta per “Most Miles (con più miglia)”.

La Ferrari Enzo di Robert Losee non è solo una vettura da collezione ma una supercar da guidare tutti i giorni

Per raggiungere questo scopo, Robert Losee ha più volte usato la Ferrari Enzo come vettura da test per la rivista Road & Track. Questo ha permesso di accumulare strada sul contachilometri con relativa facilità.

Nel 2006, durante una prova su strada la vettura è stata completamente distrutta. Una uscita di strada ad oltre 300 chilometri orari ha causato gravi danni alla supercar di Maranello e allo stesso Losee che ha impiegato oltre un anno per riprendersi.

Nonostante l’incidente, il sogno di percorrere quanti più chilometri con la propria Enzo non si è fermato. L’intervento di Ferrari North America ha permesso di riparare la vettura e ricostruirla completante dopo oltre 30 mesi di lavori. L’intervento tecnico è servito anche per aggiungere un nuovo turbo in grado di portare il motore a sprigionare oltre 800 cavalli.

Nel 2010, Losee ha portato la Ferrari Enzo sul lago salato nel deserto di Bonneville per una prova di velocità. La supercar ha raggiunto i 381 chilometri orari e da allora ha scelto di guidarla in modo più tranquillo. Il giornalista continua ad usarla su strada per accumulare chilometri con il nuovo sogni di farla diventare la Ferrari con più chilometri di sempre.