Tantissimi prezzi bassi incredibili attendono gli utenti che hanno la possibilità di recarsi fisicamente in negozio da Carrefour per completare l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, oltre che smartphone di alto livello.

Per essere sicuri di risparmiare con Carrefour, dovete comunque ricordare che gli acquisti possono essere completati solo ed esclusivamente nei singoli negozi in Italia, al momento gli stessi non sono effettuabili sul sito ufficiale, o comunque presso altre location. I prezzi indicati, inoltre, prevedono la possibilità di ricevere gratuitamente la garanzia legale di 2 anni, per coprire ogni singolo difetto di fabbrica.

Carrefour: che chance di risparmio

I prezzi più bassi del volantino Carrefour rendono davvero felici gli utenti che speravano di riuscire a risparmiare al massimo delle proprie possibilità, anche sull’acquisto di un prodotto di fascia particolarmente elevata. Volgendo però l’attenzione verso il mondo dell’elettronica da “polso”, o più comunemente definiti smartwatch, ecco arrivare una importante riduzione pensata per festeggiare l’ormai imminente “Festa del Papà”.

Coloro che si recheranno in negozio, infatti, potranno decidere di acquistare un prodotto di un brand pressoché sconosciuto, pagandolo soli 17,90 euro, sempre con garanzia legale della durata di 2 anni. Le specifiche tecniche ricalcano ovviamente la fascia bassa, sebbene comunque siano in linea con le aspettative, in quanto presenta display IPS LCD completamente a colori e touchscreen, nonché tutte le misurazioni di base. Se volete conoscerlo da vicino, prima di decidere se recarvi in negozio, consigliamo il collegamento al sito ufficiale.