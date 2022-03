Pensava che l’arsenale di chip e smartphone pieghevoli che aveva addosso sarebbe passato inosservato, e invece l’andatura impacciata dell’espositore umano ha insospettito gli agenti del Gongbei Port of Entry, a Zhuhai, in Cina. Intorno all’una di notte del 9 marzo un uomo di nome Zeng ha provato ad attraversare il varco predisposto per chi non ha nulla da dichiarare alla dogana, ma la sua andatura insolita ha fatto scattare i controlli.