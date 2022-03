L’operatore WindTre ha deciso di continuare ad informare nuovi scaglioni di clienti riguardo la migrazione verso i suoi nuovi sistemi. Nelle ultime ore l’operatore arancione ha iniziato ad avvisare i clienti ancora presenti nei sistemi di 3 Italia. Sono anche previsti dei nuovi piani a consumo, a partire dal prossimo 12 aprile 2022.

Per questo nuovo scaglione, l’operatore sta inviando le comunicazioni a partire dallo scorso 10 Marzo 2022, tramite una campagna dedicata via SMS. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre ad aprile 2022 lancerà dei nuovi piani a consumo

Solo per quanto riguarda lo scaglione con piani a consumo, secondo fonti verificate non è previsto alcun link dedicato nell’SMS informativo, ma è stata comunque inserita una comunicazione ufficiale sul sito WindTre, all’interno della pagina WindTre Informa. L’operatore segnala un cambiamento del piano a consumo, specificando tutti i nuovi costi che saranno previsti con il piano sostitutivo.

Secondo quanto indicato da WindTre, con il nuovo piano sarà previsto un costo di 29 centesimi di euro al minuto verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo. Il costo per gli SMS sarà anch’esso di 29 centesimi di euro, mentre quello per gli MMS di 1,12 euro.

Per effettuare videochiamate, il cliente dovrà sostenere 0,183 centesimi di euro al minuto verso WindTre, oppure 1,0065 euro al minuto verso altri operatori. Infine, per la navigazione in internet il costo sarà pari a 20 centesimi di euro ogni 20 MB. Ci saranno anche dei nuovi meccanismi che riguarderanno l’extrasoglia ed il mancato rinnovo.

L’extrasoglia, per esempio, permetterà di ricevere 1 GB extra, una volta superato il traffico mensile disponibile, al prezzo di 0.99 euro. Nel caso in cui il cliente dovesse terminare anche questo Giga Extra, la navigazione si bloccherà fino al rinnovo successivo.