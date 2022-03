Gli iPhone di punta di Apple utilizzano in genere un nuovo chipset ogni anno, con i telefoni del 2020 che utilizzano tutti il ​​chip A14 Bionic e la serie iPhone 13 dell’anno scorso che utilizzano tutti la CPU A15 Bionic. Tuttavia, sembra che il cambiamento sia in arrivo per la famiglia iPhone 14.

Ming-Chi Kuo, un analista veterano di Apple presso TF International Securities, ha dichiarato che il nuovo chip A16 Bionic sarà disponibile solo nelle due varianti di iPhone 14 Pro di Apple. Nel frattempo, i due modelli non Pro dovrebbero mantenere il chipset A15 Bionic presente nella serie iPhone 13. Secondo l’esperto, le versioni Pro includerebbero RAM LPDDR5 mentre le varianti non Pro avranno lo standard LPDDR4X obsoleto.

Apple dovrebbe presentare i nuovi iPhone a fine anno

Inoltre, Kuo ha affermato in un tweet precedente che i quattro nuovi modelli di iPhone 14 potrebbero essere chiamati iPhone 14 (con uno schermo da 6,1 pollici), iPhone 14 Max (schermo da 6,7 ​​pollici), iPhone 14 Pro (6,1 pollici) e iPhone 14 Pro Max (6,7 pollici). In altre parole, il modello Mini da 5,4 pollici è stato sostituito con un iPhone meno costoso a grande schermo.

Quando si tratta di perdite Apple, l’analista ha una comprovata esperienza. Tuttavia, 9to5Mac riporta che due modelli di iPhone 14 saranno dotati del chipset A15 e due saranno dotati del nuovissimo chip A16. Quindi sembra che la società di Cupertino stia portando avanti questo approccio.

Questo non sarebbe raro nel settore degli smartphone, dal momento che Xiaomi, Oppo e altri OEM Android hanno già offerto una strategia a due livelli in termini di silicio di punta. L’Oppo Find X5, ad esempio, è alimentato dal chipset Snapdragon 888 dell’anno scorso, ma Find X5 Pro è alimentato dal nuovissimo Snapdragon 8 Gen 1.

In teoria, questa tecnica consentirebbe ad Apple di offrire telefoni non Pro meno costosi. Tuttavia, con il recente rilascio dell’iPhone SE 2022, potresti voler mitigare le tue aspettative sui prezzi.