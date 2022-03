GTA VI: è una follia, la nuova saga del videogame durerà 500 ore (ALLERTA SPOILER)!

Qualcosa di mai visto sta per accadere: GTA VI durerà 500 ore, ma non solo! Sembra che stavolta i creatori vogliano stupirci con gli effetti speciali: il videogioco molto probabilmente sarà ambientato in tutto il mondo! L’ufficialità sull’approdo del nuovo capitolo è arrivata da Rockstar, il quale ha comunicato la svolta di un progetto veramente molto grande e importante per l’azienda.

GTA VI: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo capitolo

In particolare ci saranno una serie di mappe collegate tra loro che ci faranno fare più di qualche giro per il mondo, tra Vice City, San Andreas, Liberty City e non mancheranno zone d’Europa, come Londra.

Michael Pachter, analista videoludico molto vicino a Rockstar, ha rivelato: “GTA VI è in sviluppo dal 2014. Forse allora non stavano scrivendo codice di gioco ma stavano scrivendo la storia, però so che dal 2015 hanno iniziato a scrivere codice”. Ci vorranno però 10 anni o più per finirlo”. Soprattutto perché la mappa dovrebbe essere davvero enorme e incredibilmente strutturata. Si parla infatti di un incrocio tra “Vice City, San Andreas, Liberty City, e l’Europa, Londra di sicuro”. Inoltre i giocatori saranno liberi di “andare ovunque in quei continenti, ci saranno missioni che porteranno in tutti quei posti”.

Ma non finisce qui, perché il leaker ha spiegato che soltanto per finire la storia single player, si parla di una durata imbarazzante. “Probabilmente sarà letteralmente un gioco di quattro o cinquecento ore quando uscirà”. La cosa non ci stupisce poi così tanto, visto che la quinta stagione è durata praticamente un decennio, ma staremo a vedere!