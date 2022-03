Prosegue la campagna vaccinale in Italia con i sieri di Pfizer e Moderna. Gli italiani che ancora non hanno completato la loro immunizzazione contro il Covid dovranno procedere alla somministrazione del ciclo iniziale o della cosiddetta terza dose booster. Chi completa la vaccinazione avrà diritto alla cosiddetta certificazione verde, ossia il Green Pass rafforzato.

Pfizer e Green pass: cosa rischiano gli over 50 che non si vaccinano

Come noto, dal mese di febbraio in Italia è stato anche introdotto l’obbligo vaccinale. Gli over 50 dovranno quindi procedere obbligatoriamente alla vaccinazione con Pfizer e con Moderna, pena una serie di sanzioni.

Stando a quelle che sono le nuove norme introdotte dal Governo, gli over 50 che non hanno il Green pass rafforzato riceveranno una sanzione il cui valore si attesta sui 100 euro. La multa per i cittadini, in questo caso, sarà diretta a tutti, a prescindere dall’eventuale attività lavorativa del soggetto interessato.

Ulteriori sanzioni ci sono per coloro che sono attivi sul mondo del lavoro. Per gli over 50 occupati è infatti prevista la sospensione dello stipendio sino al momento della vaccinazione. I cittadini sprovvisti di certificazione verde rafforzata sul luogo del lavoro riceveranno un’ulteriore sanzione dal valore di 1500 euro.

Coloro che saranno poi trovati sul luogo di lavoro dalle autorità competenti senza il Green Pass rafforzato possono ricevere un’ulteriore multa dal valore di 1500 euro. In totale, quindi, le sanzioni raggiungono la quota sino a 3000 euro. La vaccinazione obbligatoria con Pfizer e Moderna scade il prossimo 15 Giugno per i cittadini con più di 50 anni così come per personale sanitario, scolastico e forze dell’ordine.