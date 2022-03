Nostradamus: è giunta l'ora di assistere alla Terza Guerra Mondiale?

L’argomento “Profezie” non passa mai di moda, ma soprattutto resta un tema piuttosto attuale di anno in anno. Nel 2019/2020 si parlava dell’arrivo di una pandemia disastrosa, e così fu. Di lì a poco sono emerse teorie su teorie sulla possibile fine del mondo per svariate cause tra cui l’impatto della Terra con diversi asteroidi minacciosi. Nel 2022, proprio quando la morsa del Covid sta rallentando, ecco che si presenta un nuovo problema: la Guerra tra Russia ed Ucraina. Anche in questo caso, il profeta Nostradamus ci aveva visto lungo.

Nostradamus: cosa disse il profeta?

Nel 1555 l’astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese aveva previsto tutto quello che ad oggi è accaduto. Egli nel suo libro intitolato appunto “Le profezie” (composto da quartine in rima raccolte in gruppi di cento, nel libro Centuries et prophéties) parlò chiaramente di:

Meteorite che avrebbe potuto colpire la Terra. Ci siamo andati vicini lo scorso anno con l’asteroide 2021GW4; il quale fortunatamente si è distrutto in mille pezzi, impattando con l’atmosfera;

Crisi dell'Unione europea – " I templi sacri del primo stile romano / Rifiuteranno le fondamenta della Dea ";

Sbarchi degli immigrati sulle coste italiane – " Di sangue e fame maggiore calamità / Sette volte appreste alla spiaggia marina/ Monech di fame, luogo preso, prigionia ";

Forte inflazione;

Attenzione all' avanzata dei robot e dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Surriscaldamento globale, tema piuttosto frequente nelle sue profezie a partire dal XVI secolo: " Il pesce vivo del Mar Nero dovrà quasi bollire ", legato a soldati e assedi militari: " Sotto il clima babilonese opposto / Grande sarà senza effusione ";

Minaccia proveniente da est. Messaggio indirizzato alla Francia – "Tutt'intorno alla grande Città / Saranno i soldati alloggiati dai campi e dalle città".

Che ci si creda o no, le parole di Nostradamus risuonano tutt’oggi nei fatti accaduti. Sarà un caso, o si tratta davvero di profezie? Noi, vista la situazione attuale, speriamo si tratti della prima opzione.