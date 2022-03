Tesla: prosegue la scalata della famosa azienda di Elon Musk

Elos Musk, imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese nonché CEO e CTO della compagnia aerospaziale SpaceX ed Hyperloop, CEO e product architect della casa automobilistica Tesla, cofondatore e CEO di Neuralink, presidente di SolarCity, fondatore di The Boring Company e cofondatore di PayPal e OpenAI, ha determinazione da vendere. Così facendo, l’uomo è riuscito a raggiungere vette altissime come possiamo leggere in queste righe. La sua vittoria però non si è ancora conclusa, in quanto prosegue il consolidamento nelle vendite, nella rete commerciale e con le ricariche ad alta potenza dei Supercharger.

Tesla: come sta procedendo?

Nello specifico, in quanto a vendite, grazie al successo di Model 3 e Model Y in due anni Tesla è passato dalle 2.453 auto vendute nel 2019 alle 6.045 del 2021. Parlando invece degli store, con l’apertura di Caserta l’Italia conta 8 Service Center Tesla. Sono: Milano-Linate, Torino, Brescia, Padova, Bologna, Firenze, Roma e Caserta. A questi si aggiungono lo store in Piazza Gae Aulenti a Milano, le location temporanee di Bolzano, Bergamo e la presenza commerciale a Catania. In precedenza a Napoli nasceva anche un pop-up store temporaneo.

Quanto alla rete dei Supercharger, sono sorte tre nuove stazioni a Genova, Cuneo e Grandate (Como) per un totale di 51, con 424 colonnine ad alta potenza. “Nel tentativo di soddisfare la nostra crescente rete di proprietari Tesla, continueremo a espandere la nostra rete di ricarica per garantire un’esperienza ancora più veloce e comoda“, promette Tesla. A breve i Supercharger saranno disponibili anche per chi guida auto di altre marche, come già si sta facendo in Nord Europa.