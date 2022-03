Nonostante il conflitto Russo-Ucraino sia a quasi 6.000 km dal nostro confine, il pericolo è dietro l’angolo.

Ogni volta che si verifica un evento di impatto di massa, hacker, truffatori e ladri traggono vantaggio dalla situazione.

Tieni presente che i truffatori ti contatteranno tramite chiamate, SMS, e-mail o social media. Se hai qualcuno più anziano nella tua famiglia, è molto suscettibile a cadere in queste truffe.

Ecco un elenco di truffe che possiamo aspettarci di vedere mentre la guerra Russia-Ucraina si infiamma:

Truffa dei soldi

Ecco un tropo fin troppo comune: un truffatore finge di essere un familiare o un amico, sostenendo di essere bloccato da qualche parte e di aver bisogno di soldi. Uno degli esempi più comuni di ciò è la “truffa dei nonni“, in cui un ladro impersona il nipote di una persona anziana e afferma di essere gravato da una costosa fattura di riparazione o addirittura bloccato in prigione.

In questo caso, potresti sentire da un contatto stretto che dice di essere bloccato in Ucraina o in Russia. Forse hanno bisogno di soldi per un biglietto aereo o affermano di aver perso il passaporto. Alzeranno anche la posta, dicendoti che sono stati derubati o che tutte le banche sono chiuse.

La parte più spaventosa è quanto sia facile manipolare le foto per eseguire il backup. Un criminale può facilmente mostrare la persona amata in Ucraina o in Russia per farti credere che non sta mentendo. Controlla sempre prima che la persona interessata stia bene, attraverso un altro mezzo di comunicazione. Ad esempio, se stanno scrivendo, manda una mail o, meglio ancora, chiamali.