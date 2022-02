Il noto produttore POCO ha fatto il suo debutto alla fiera mondiale del Mobile World Congress 2022 e lo ha fatto annunciando ufficialmente ben due nuovi smartphone. Stiamo parlando dei nuovi POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

POCO X4 Pro 5G: un vero flagship con display AMOLED a 120Hz

POCO X4 Pro 5G è uno dei nuovi smartphone annunciati al MWC dall’azienda. Quest’ultimo si contraddistingue per la sua scheda tecnica da vero flagship per gli utenti più appassionati di tecnologia. Spicca ad esempio la presenza di un display SuperAMOLED da 6.67 pollici con refresh rate da 120Hz e con un touch sampling rate di 360Hz e permette di avere un’esperienza multimediale davvero fluida e veloce.

Sotto alla scocca è presente il SoC Snapdragon 695 basato sulla tecnologia di produzione a 6nm, che porta la velocità e l’efficienza ad un livello flagship. Oltre agli 8 GB di RAM e 256 GB di ROM, lo smartphone dispone della tecnologia Dynamic RAM Expansion Technology che permette di aumentare la RAM di 3 GB.

Il comparto fotografico include poi un sensore principale da 108 MP che misura 1/1.52”. In coppia con il sensore della tecnologia binning 9-in-1, cattura più luce per una migliore nitidezza e tira fuori il massimo da ogni scatto. Oltre a questo troviamo un obiettivo ultra-wide da 8MP e una microcamera da 2MP. Non manca una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67W che permette di ricaricare il 70% in 20 minuti e il 100% in soli 41 minuti.

POCO M4 Pro: display AMOLED e tripla fotocamera posteriore

Anche il nuovo POCO M4 Pro vanta una scheda tecnica davvero importante. La parte frontale è occupata ancora una vera da un display SuperAMOLED con refresh rate a 90Hz e con un touch sampling rate di 180Hz che offre un’elevata sensibilità per ogni interazione con il dispositivo.

Il processore prescelto è il SoC MediaTek Helio G96, un chipset dalle alte prestazioni. A supporto, è poi presente come misura aggiuntiva che garantisca che funzioni al massimo delle prestazioni, la tecnologia LiquidCool 1.0 Plus, che è progettata per mantenere una temperatura moderata. Anche qui abbiamo la Dynamic RAM Expansion Technology e sono presenti un motore lineare di vibrazione Z-axis per un feedback aptico reattivo e la nuovissima MIUI 13 per un’esperienza unica.

Prezzi e disponibilità

I nuovi device a marchio POCO saranno disponibili dal 2 marzo secondo i seguenti prezzi: