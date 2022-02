Android Auto: non trovi mai parcheggio? Quest'app ti aiuterà!

Finalmente EasyPark supera i confini di Apple semplificando il parcheggio a tutti gli amanti di Android Auto e aprendosi così ad un pubblico ben più ampio. Di cosa si tratta? Altro non è che un innovativo meccanismo che permette di pagare online senza fare km e km per trovare il parchimetro. L’unico suo vincolo, oltre al supporto da parte della propria vettura ad Android Auto, è che lo smartphone debba avere necessariamente la versione 9 o le versioni successive e ovviamente, se si vuole trasferire l’esperienza sullo schermo dell’infotainment, la compatibilità.

Android Auto: grazie ad EasyPark la vita dei guidatori è molto più semplice

Come se non bastasse, l’app di EasyPark permette anche di cercare i parcheggi disponibili e di farsi guidare verso la loro destinazione. In Svezia, l’app consente addirittura di gestire la ricarica da colonnine per le auto elettriche, ma in Italia non ve ne è nemmeno l’ombra. Attualmente EasyPark è approdata in 2200 città in tutta Europa, di cui oltre 550 in Italia.

La stessa app spiega: “Oggi oltre l’80% delle vetture di nuova produzione supporta il mirroring del telefono sul display dell’auto tramite Android Auto, Apple CarPlay o entrambi: ciò permette a EasyPark di poter essere utilizzato su gran parte del parco auto mondiale”.