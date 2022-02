Dopo anni di lavorazione e alcuni rinvii, finalmente LEGO Stars Wars: The Skywalker Saga si sta avvicinando al lancio ufficiale. Il titolo sarà pubblicato il prossimo 5 aprile 2022 e si configura come il titolo LEGO più ambizioso di sempre.

nelle potenzialità del brand dei mattoncini unito a quello di Star Wars. Il primo titolo del genere risale al 2005 con la trasposizione della Trilogia Sequel, s Infatti, gli sviluppatori di Traveller’s Tales hanno da sempre creduto. Il primo titolo del genere risale al 2005 con la trasposizione della Trilogia Sequel, s eguito poi dalla reinterpretazione della Trilogia Originale.

A distanza di ben sei anni dall’ultima iterazione, ecco finalmente arrivare LEGO Stars Wars: The Skywalker Saga che racchiude le storie tratte da tutti e nove i film. La “Galassia lontana lontana” sarà realizzata in un modo del tutto nuovo e sembrerà davvero vasta.

LEGO Stars Wars: The Skywalker Saga sta arrivando con una quantità di personaggi giocabili senza precedenti nella serie

Come emerso dalle ultime indiscrezioni, presenterà circa quattrocento personaggi giocabili tratti dalle tre trilogie. Ovviamente nel conteggio totale rientrano anche le varie versioni dello stesso personaggio, ma questo non limita le possibilità di scelta dei giocatori.

Ogni personaggio avrà le proprie abilità specifiche e sarà fondamentale sfruttarle appieno per superare i livelli di gioco o durante l’esplorazione libera. Infatti, i titoli Traveller’s Tales legati al brand LEGO sono noti per la loro rigiocabilità.

Dopo aver completato la storia principale, è possibile giocare nuovamente il livello sfruttando tutti i personaggi e le loro abilità. Solo in questo modo si potrà avere accesso a determinate aree, altrimenti irraggiungibili. Considerando il roaster di circa quattrocento personaggi emerge chiaramente come sarà possibile affrontare ogni missione in maniera inedita e divertente. Gli sviluppatori inoltre hanno rivisto completamente il combat system per offrire un’esperienza di gameplay totalmente inedita a LEGO Stars Wars: The Skywalker Saga.