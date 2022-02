Le restrizioni legate alla campagna di vaccinazione in Italia restano e probabilmente saranno prorogate anche dopo la data del 31 Marzo, giorno in cui decadrà lo stato di emergenza per il Covid. Le novità di queste ultime settimane sono per gli italiani che decidono di non procedere alla campagna con somministrazione di Pfizer e Moderna.

Pfizer e Green pass: cosa rischiano gli over 50 sul luogo di lavoro

In Italia oramai da settimane vige l’obbligo vaccinale per gli over 50. Dal 15 febbraio, inoltre, l’obbligo è legato anche alla partecipazione delle attività lavorative.

Il Governo italiano ha anche disposto una serie di sanzioni per i cittadini che nelle prossime settimane non regolamenteranno la loro posizione. In tal senso, i cittadini over 50 che saranno sprovvisti di Green pass rafforzato potrà ricevere una sanzione dal valore di 100 euro.

Le sanzioni sono ancora più dure se applicate nel mondo del lavoro. In tale circostanza è prevista la sospensione dello stipendio sino ad avvenuta regolamentazione vaccinale in caso di mancata somministrazione con Pfizer e Moderna. Inoltre, per i cittadini che risulteranno sprovvisti di Green Pass rafforzato è possibile l’applicazione di una multa ancora superiore sino a 1500 euro.

In base alle attuali norme previste dal Governo italiano, i cittadini over 50 che non hanno avuto nemmeno una dose con Pfizer o Moderna potranno incorrere in un mix di sanzioni, il cui valore in media può superiore la quota dei 3000 euro. L’obbligo di vaccino è valido sino al 15 Giugno per gli over 50 così come per personale sanitario, scolastico e forze dell’ordine.