Dalla stagione 2021/2022 tutti gli appassionati di calcio in Italia potranno vedere le partite del campionato di calcio della Serie A sulla piattaforma di streaming DAZN. Quest’ultima ha infatti superato la rivale Sky, tenendo dunque l’esclusiva di sette partite per turno fino alla stagione del 2024. In queste ultime ore, in particolare, l’azienda ha deciso di offrire un mese di visione gratuito a tutti gli utenti che avevano un abbonamento e che decideranno di riattivarlo.

DAZN, in regalo un mese di visione alla piattaforma per tutti i clienti che riattiveranno l’abbonamento

Come già accennato, DAZN ha da poco lanciato una promozione molto interessante. Per tutti gli utenti che avevano in passato un abbonamento sarà infatti possibile usufruire di un mese di visione gratuito alla piattaforma di streaming. Per farlo, però, gli interessati dovranno riattivare l’abbonamento che avevano sospeso entro e non oltre il 20 febbraio 2022.

L’azienda di streaming sta invitando i clienti ad usufruire di questa promozione tramite l’invio di una e-mail. Su quest’ultima è presente un link con il quale sarà possibile riattivare il proprio abbonamento. Dopo di che, sarà necessario scegliere un metodo di pagamento e pagare il primo mese. Una volta riattivato l’abbonamento, DAZN invierà tramite e-mail il codice promozionale con cui riscattare il mese di visione gratuito alla piattaforma.

Vi ricordiamo che su DAZN è possibile visionare numerosi contenuti multimediali sportivi. Tra questi, abbiamo già parlato della Serie A, ma è anche possibile vedere le partite della Serie B e anche partite dei campionati di calcio stranieri come la Liga.