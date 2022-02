CoopVoce offre 100 giga con meno di 10 euro: ecco le 3 promo Evolution

CoopVoce è uno Di quei gestori che riescono a fare di necessità virtù. Pian piano, adeguandosi anche al mercato della telefonia mobile in generale, questo provider virtuale è riuscito a venire a capo di una situazione che non sembra per nulla ideale.

Non erano infatti molti gli utenti che avevano voglia di sottoscrivere una delle offerte del gestore, il quale oggi invece è leader assoluto della sua categoria. Il merito è delle offerte con copertura 4G che si servono della rete di TIM per offrire giga, minuti ed SMS senza vincoli o costi nascosti. Attualmente le promozioni disponibili e in evidenza sul sito ufficiale sono tre, diverse tra loro ma molto simili per quanto riguarda la filosofia impressa da CoopVoce. Ricordiamo che in tutti e tre i casi si tratta di offerte che possono disporre dei contenuti che dureranno per sempre allo stesso prezzo, senza alcuna rimodulazione futura e con la spedizione della scheda Sim direttamente a casa o in negozio.

CoopVoce: ecco le tre offerte attualmente disponibili nella gamma Evo

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS