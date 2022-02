Il colosso sudcoreano Samsung si appresta ormai ad annunciare sul mercato mobile diversi smartphone di fascia media. Nel corso di queste ultime settimane abbiamo avuto modo di assistere a diversi rumors e leaks ma ora è arrivato il turno del prossimo Samsung Galaxy A23. Il noto leaker OnLeaks ha infatti postato alcune immagini renders realizzate in collaborazione con Collegedunia.

Samsung Galaxy A23: svelato il design e le specifiche tecniche dal leaker OnLeaks

Come di consueto, il noto leaker OnLeaks ci ha rivelato nuove informazioni riguardanti il prossimo smartphone di casa Samsung. In particolare, il leaker ha realizzato in collaborazione con Collegedunia alcune immagini renders del prossimo Samsung Galaxy A23 e ha rivelato anche alcune presunte specifiche.

Stando a quanto riportato, il nuovo device di casa Samsung avrà sul fronte un Infinity-V Display con tecnologia IPS LCD e con una diagonale presumibilmente da 6.55 pollici. Sul retro, invece, troveremo un design molto simile a quello presente sui precedenti device della serie Galaxy A. Il modulo fotografico sarà composto da quattro fotocamere rispettivamente da 50, 8 (grandangolo), 2 (macro) e 2 (ToF) MP.

Dal punto di vista prestazionale, sembra che lo smartphone sarà alimentato dal processore MediaTek MT6833, ovvero il MediaTek Dimensity 700, con tagli di memoria da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Non dovrebbe mancare il supporto alla connettività 5G, ma non ne abbiamo ancora la certezza. Sembra che sarà poi presente una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18W.

Secondo i rumors, Samsung Galaxy A23 sarà annunciato ufficialmente il 31 marzo 2022 ed avrà un prezzo di partenza di circa 255 euro al cambio attuale.