Insieme alla famiglia Galaxy S22, Samsung ha presentato nelle scorse ore anche la serie Galaxy Tab S8. I tablet di nuova generazione sono suddivisi in tre modelli, così come gli smartphone top di gamma. Possiamo quindi trovare la versione base, la Plus e la Ultra.

Tuttavia, sembra che Samsung abbia sottovalutato l’interesse degli utenti verso questa famiglia di tablet. Stando ai primi report, il produttore coreano sta riscontrando una domanda più alta delle aspettative.

Questa situazione sta causando non pochi problemi, al brand, anche se certamente si tratta di problemi ben graditi. Non è possibile soddisfare l’elevata richiesta a causa di una disponibilità limitata dei Galaxy Tab S8.

I Samsung Galaxy Tab S8 sono talmente desiderati dagli utenti che lo stock iniziale è già esaurito a causa dell’elevata richiesta

Per cercare di arginare il problema, Samsung ha messo in pausa i pre-ordini in particolare per la versione base e la Ultra del tablet negli Stati Uniti. La variante Plus attualmente sembra disponibile ma siamo certi che presto terminerà e andrà fuori stock.

Samsung ha commentato la notizia con un comunicato ufficiale che riportiamo di seguito: “Siamo entusiasti della risposta dei consumatori verso la famiglia Galaxy Tab S8. A causa dell’enorme richiesta nelle ultime 48 ore, abbiamo deciso di sospendere i preordini su Samsung.com. Stiamo lavorando rapidamente per soddisfare l’entusiasmo e la domanda dei consumatori“.

Al momento, il blocco dei preordini è una situazione esclusiva del mercato Statunitense. In Italia il sito ufficiale di Samsung non riporta ancora alcuna nota del genere ma potrebbe essere solo questione di tempo.