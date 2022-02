Soltanto pochi giorni fa OPPO ha annunciato al suo pubblico il nuovo “OPPO Watch Free”, uno smartwatch che sta attirando l’attenzione dei più per via del suo costo particolarmente conveniente e la presenza di funzionalità più che interessanti. L’azienda ha infatti introdotto una novità che potrebbe rendere il dispositivo in grado di fronteggiare gli smartwatch dei principali colossi coinvolgendo addirittura una fetta più ampia di utenti. OPPO Watch Free, inoltre, è già disponibile anche nel nostro Paese.

OPPO Watch Free: tutto sul nuovo smartwatch dell’azienda!

Lo smartwatch annunciato da OPPO può essere acquistato tramite Amazon, il sito ufficiale dell’azienda e i negozi fisici al costo di soli 99,99 euro. Il rapporto qualità prezzo si dimostra particolarmente conveniente, soprattutto se considerate le funzionalità introdotte dall’azienda, che sembra mirare a fare del suo smartwatch un dispositivo attento al benessere degli utenti.

Non mancano, infatti, funzionalità legate allo svolgimento di attività fisica, come le notifiche che esortano l’utente a muoversi in caso di forte sedentarietà, e la presenza di vari tipi di allenamento. Sono presenti, inoltre, funzioni legate alle stato di salute, come il monitoraggio della frequenza cardiaca.

OSleep, invece, è la novità che più attira l’attenzione poiché legata al monitoraggio e all’analisi del sonno. L’utente tramite questa potrà ottenere informazioni sulla qualità del suo sonno e sulla presenza di eventuali problemi respiratori.

Lo smartwatch OPPO è stato presentato soltanto pochi giorni fa ma sembra aver riscosso già un gran successo. L’azienda potrebbe aver sferrato un colpo non indifferente contro Apple e Samsung che, nei prossimi mesi, dovranno fronteggiare i rivali con i loro nuovi device.