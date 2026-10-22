Star Wars Battlefront 3: DICE o Bungie in corsa per il seguito

Il futuro di Star Wars Battlefront 3 potrebbe finire nelle mani di DICE oppure, a sorpresa, di Bungie. A sostenerlo è il giornalista Jeff Grubb, secondo il quale Lucasfilm sarebbe attualmente impegnata nella ricerca di un team di sviluppo a cui affidare questo nuovo capitolo della serie. Nessun accordo è stato ancora firmato, ma le indiscrezioni indicano già due candidati in vantaggio sugli altri.

Stando alle voci raccolte, diversi studi sarebbero stati presi in considerazione, senza però che nessuno abbia ricevuto un incarico ufficiale. Grubb ha spiegato che Disney avrebbe grandi piani per il franchise e ha fatto notare come Battlefront 2 di Electronic Arts abbia conservato una popolarità che molti altri prodotti legati all’universo di Star Wars possono soltanto sognare. Proprio per questo sarebbe stato naturale immaginare un via libera immediato al seguito. Le cose però sarebbero andate diversamente: con una delle sue tipiche metafore, il giornalista ha raccontato che i vertici di Lucasfilm starebbero mandando in giro “droidi sonda” alla ricerca di un partner capace di realizzare il nuovo episodio.

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Il successo di Battlefront 2 non basta a blindare EA

Il contesto aiuta a capire perché il progetto faccia gola a tanti. Star Wars Battlefront 2 ha recentemente stabilito un nuovo record di giocatori su Steam, e lo ha fatto a cinque anni dalla fine del supporto ufficiale. Un risultato notevole, che conferma la solidità di questo titolo su licenza e l’affetto di una comunità rimasta fedele ben oltre i tempi normali per una produzione del genere. Non a caso anche in Star Wars Maul Shadow Lord è stato nascosto un easter egg dedicato proprio alla serie Battlefront.

Eppure, nonostante questi numeri, l’assegnazione del seguito a Electronic Arts non viene data per scontata. Secondo Grubb nessuno si è ancora fatto avanti in maniera definitiva, ma due grandi studi starebbero “orbitando attorno al progetto come un paio di snowspeeder”. Il primo nome, e qui la sorpresa è praticamente nulla, è quello della coppia formata da EA e DICE, con l’augurio espresso dal giornalista che la software house abbia imparato la lezione sulle famigerate casse premio che a suo tempo scatenarono parecchie polemiche.

L’ipotesi Bungie e la carta della continuità

C’è poi una seconda possibilità, decisamente più curiosa. Se la Forza non dovesse essere affidata a DICE, il progetto potrebbe passare a Bungie, lo studio che ha firmato Halo, Destiny e Marathon. Un’ipotesi suggestiva per più di un motivo. La software house, che oggi attraversa una fase tutt’altro che semplice, potrebbe portare Star Wars Battlefront 3 verso nuovi traguardi, unendo novità e meccanismi già collaudati in grado di rilanciare il franchise di Lucasfilm.

Va ricordato inoltre che gli autori di Halo e Destiny hanno già avuto a che fare con la proprietà intellettuale di Star Wars qualche anno fa. In occasione dell’espansione I Rinnegati di Destiny 2 erano infatti arrivati contenuti a tema ispirati alla saga, quindi per Bungie non si tratterebbe di un debutto assoluto in quella galassia lontana lontana.

Dall’altra parte resta l’opzione più rassicurante. Una riconferma di DICE rappresenterebbe la classica strada già battuta e considerata sicura, con tutti i vantaggi che una scelta simile comporta in un mercato difficile ed estremamente competitivo come quello attuale.

Fonte: TecnoAndroid