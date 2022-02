Il mondo delle Criptovalute si sta espandendo con una rapidità pazzesca. Queste si stanno affermando sempre più come metodi di pagamento per ogni genere di acquisto. Tra le più chiacchierate dell’ultimo periodo c’è Shiba Inu Coin, una cripto con un potenziale estremamente alto.

Shiba Inu Coin: le previsioni per i prossimi anni

Le previsioni per questa moneta sono molto promettenti. Attualmente il prezzo è abbastanza stabile, gira intorno ai 0,000020 € per unità con leggere oscillazioni. Ma vediamo quale potrebbe essere il suo prezzo in futuro.

Secondo analisti ed esperti, Shiba Inu Coin potrebbe toccare il suo nuovo record entro il 2022, arrivando a 0,000095€ per unità. Una cifra superiore anche al picco avuto lo scorso anno pari a 0,000082 €.

Prezzo in continua salita che nel 2023 potrebbe stabilizzarsi intorno ai 0,00055 € per unità. Un valore che potrebbe permettere un enorme guadagno a chi ha creduto nella cripto fin dall’inizio.

2024 e 2025 anni stabili, che vedranno il prezzo arrivare a 0,001€ e restare tale per qualche anno. Il 2030 potrebbe essere l’anno della svolta, con il prezzo dello Shiba Coin che potrebbe arrivare a 0,01€ per unità.

Per darvi un’idea, al prezzo di partenza di 0,000005€ circa, con un’investimento di 150€ circa si avrebbero adesso circa 25/27 milioni di unità. A 0,01€ si avrebbe adesso un guadagno di 250 mila euro circa.