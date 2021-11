Shiba Inu Coin è la cryptovaluta del momento. Tutti ne parlano, nata come una crypto meme del Dogecoin, sta permettendo a diversi utenti di togliersi qualche soddisfazione. Come nel caso di Rob, (il nome attribuito ad un magazziniere) che ha potuto lasciare il proprio lavoro dopo l‘impennata dello Shiba.

Shiba Coin: Rob può andare in pensione anticipata

Questo è il caso di un magazziniere, che chiameremo Rob, che ha subito creduto in questa moneta. Ha di fatto investito 8.000 dollari, per acquistare in totale circa 800 miliardi di token, ad un prezzo di circa 0,0000001 dollari.

Quando la moneta ha raggiunto il valore di 0,000035 dollari, Rob ha ritirato una parte del suo investimento per un totale di 500.000 dollari. Non è tutto. Di fatto nel suo portfolio è presente più 1 milione di dollari in crypto dopo il recente picco raggiunto dallo Shiba. Qualche giorno fa infatti, la crypto in questione ha toccato i 0,000069 dollari.