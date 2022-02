Windows 11 ha avuto un periodo difficile dopo il lancio, con i giocatori che hanno dato una risposta tutt’altro che positiva. È prevedibile che un sistema operativo degradi le prestazioni di gioco. Tuttavia, con l’aggiornamento più recente di Windows 11, le cose potrebbero sembrare più brillanti per noi giocatori.

L’aggiornamento KB5008353 è stato recentemente reso disponibile come download autonomo per le persone che non fanno parte del programma Windows Insider. Secondo Windows Latest, l’aggiornamento risolve vari difetti relativi a SSD e HDD che causavano problemi di prestazioni con il nuovo sistema operativo.

Windows 11: scaricate subito l’ultimo aggiornamento

Durante le operazioni di lettura/scrittura, il problema in questione provoca il verificarsi di processi non necessari. È stato affrontato per la prima volta a fine novembre, con l’aggiornamento intitolato KB5007262. La patch “risolve un problema che influisce sulle prestazioni di tutti i dischi (NVMe, SSD, hardisk) su Windows 11 eseguendo attività superflue ogni volta che si verifica un’operazione di scrittura”, secondo le note sulla patch.

Gli aggiornamenti opzionali che Windows rilascia il Patch Tuesday sono visti come molto più stabili di quelli che Windows Insider è disposto a rischiare. Per quei giocatori che si attengono ancora saldamente alla versione precedente del sistema operativo, la patch potrebbe finalmente rendere utile l’aggiornamento a Windows 11. Naturalmente, è ancora una questione di preferenze personali.

Nel frattempo, i giocatori su Windows potranno finalmente godere di una miglior prestazione mentre utilizzano l’ultimo sistema operativo di Microsoft. Fateci sapere se notate un miglioramento durante l’utilizzo di giochi o mentre usate qualche applicazione che utilizza molto le operazioni di lettura/scrittura su disco.