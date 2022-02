Il mondo tech sta accogliendo la rivoluzione legata a i Non-Tungible Token e sta imparando a conoscere questa nuova tecnologia. Per chi ancora non li conoscesse, possiamo definire gli NFT come dei beni digitali il cui certificato di autenticità è legato alla Blockchain.

Questo strumento viene utilizzato per realizzare crypto art o oggetti da collezione digitali ma viene anche utilizzato nei giochi online. Data la natura digitale degli NFT, è chiaro che il loro utilizzo è legato espressamente al mondo virtuale e al metaverso.

Dato che gli NFT possono essere scambiati come beni fisici, il loro prezzo è legato alle leggi fondamentali dell’economia che regolano la domanda e l’offerta. Più un bene è raro, maggiore sarà il suo prezzo.

Gli NFT hanno le potenzialità per diventare i beni di lusso del futuro grazie al metaverso e alla Realtà Aumentata

Tuttavia, secondo un nuovo report realizzato da Aryel, esiste anche un altro modo per aumentare il valore degli NFT. Attraverso la Realtà Aumentata (AR), è possibile dare maggiore un maggiore valore intrinseco del bene digitale in quanto gli si può conferire un aspetto più “fisico”.

Piuttosto che essere beni virtuali, gli NFT fruibili in Realtà Aumentata possono essere visualizzati attraverso apposite applicazioni. Questo è un valore aggiunto non indifferente che permettere ai proprietari di interagire con essi in nuove forme e nuovi modi.

Considerando che la combinazione di NFT e Realtà Aumentata può generare valore, questi asset digitali possono essere assimilati a veri e propri beni di lusso. Ne consegue che è possibile trattarli come tali e creare degli investimenti economici in grado di generare guadagni notevoli nel tempo. In tutto questo non bisogna dimenticare come l’avvento del metaverso darà maggiore slancio a quello che è un mercato già in forte ascesa.