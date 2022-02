La serie Galaxy Note 20 riceverà il primo aggiornamento della sicurezza del software da Samsung nel febbraio 2022. Samsung è rimasta coerente nel rilasciare patch di sicurezza mensili e febbraio 2022 non farà eccezione. Di conseguenza, il primo aggiornamento di sicurezza di Samsung di febbraio sarà per la famiglia di smartphone Galaxy Note 20.

Gli utenti del Note 20 possono ora aggiornare i propri dispositivi con la nuova patch di sicurezza. Secondo SamMobile, le correzioni di sicurezza sono ora disponibili per Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra. L’aggiornamento verrà rilasciato in più fasi, con l’Europa che riceverà i primi aggiornamenti.

Galaxy Note 20 riceverà l’aggiornamento a febbraio 2022

Inizierà nei Paesi Bassi, poi proseguirà in altre regioni d’Europa e infine in altri mercati globali, inclusi gli Stati Uniti. Gli utenti del Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra dovrebbero controllare il loro menu Impostazioni per l’aggiornamento e scaricarlo appena possibile. Se l’aggiornamento è disponibile, l’utente può scaricarlo selezionando l’opzione Aggiornamento software e fornendo una protezione aggiuntiva per il dispositivo.

La versione attuale non ha nuove funzionalità, ma ha lo scopo di riparare alcune delle vulnerabilità e dei potenziali difetti dell’architettura, motivo per cui gli aggiornamenti mensili sono fondamentali. Per il momento, Samsung non ha rilasciato il registro completo delle modifiche per l’aggiornamento della sicurezza di febbraio 2022, ma dovrebbe essere presto accessibile tramite la pagina di supporto di Samsung. Anche se l’aggiornamento automatico non è arrivato nella regione dell’utente, puoi scaricare manualmente l’aggiornamento sul tuo dispositivo. L’aggiornamento mensile sarà esteso ad altri modelli più recenti, come la serie S21.