Apple ha messo in evidenza una serie di nuove funzionalità per i clienti iPhone e iPad quando iOS 15 è stato presentato al WWDC 2021. Alcune di queste funzionalità, che vanno da SharePlay a Universal Control, Legacy Contacts e altro, sono state ritardate di diversi mesi. Nonostante il fatto che Universal Control sia ora in fase di beta test, c’è una funzionalità di iOS 15 che stiamo ancora aspettando per l’implementazione da parte di Apple.

Jennifer Bailey, vicepresidente di Apple Pay, ha originariamente rivelato il supporto per l’archiviazione di ID digitali in Apple Wallet al WWDC 2021. Durante il lancio, Bailey ha dichiarato che questa è l’ultima funzionalità richiesta per l’app Wallet per consentirti di ‘essere completamente libero dal tuo portafoglio reale’. Il lancio della funzionalità era originariamente previsto per la ‘fine del 2021’, tuttavia è stato posticipato a novembre.

iOS 15: Apple potrebbe star lavorando a questa funzione

Al momento, non ci sono notizie ufficiali su quando Apple aggiungerà il supporto per l’archiviazione degli ID in Apple Wallet. La funzione sarà disponibile ‘all’inizio del 2022’, secondo il sito Web dell’azienda. Con iOS 15.4 ora in fase di beta test e nessuna prova del supporto ID nell’app Wallet, è probabile che Apple memorizzi la funzionalità per una versione successiva di iOS o che la funzionalità non sia affatto collegata a nessuna versione.

A dicembre 2021, circa 30 stati degli Stati Uniti stavano ‘esplorando’ il supporto per gli ID digitali in Wallet. Non c’è stata nemmeno una parola sull’espansione straniera al di fuori degli Stati Uniti. Anche all’interno degli Stati Uniti, prevediamo un’adozione ritardata e complessa. Tuttavia, con Universal Control già in fase di beta test, gli ID digitali in Apple Wallet sono una delle poche innovazioni di iOS 15 che Apple deve ancora lanciare.