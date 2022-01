Con l’avvicinarsi della data di lancio della serie Samsung Galaxy S22, continuiamo a vedere una marea di perdite e voci sui nuovi prodotti. A seguito di un’importante fuga di notizie che ha rivelato tutte le caratteristiche essenziali dei telefoni Android di nuova generazione di Samsung pochi giorni fa, le custodie del mondo reale dei dispositivi sono ora emerse online.

Le custodie dall’aspetto ufficiale, fornite da SamMobile, ci forniscono un’anteprima dei numerosi design per gli accessori protettivi dei futuri telefoni. I rivestimenti in pelle sia per il Samsung Galaxy S22 che per l’S22 Plus sono mostrati avvolti attorno a quelli che sembrano essere telefoni finti.

Galaxy S22: l’evento di Samsung si avvicina

L’Ultra, d’altra parte, sembra avere una Smart Clear View Cover con un ritaglio quadrato per il display sempre attivo del telefono. Ciò ti consente di visualizzare notifiche, ora e altre informazioni mentre il telefono è chiuso, oltre a salvaguardare il display.

Le custodie confermano anche le perdite precedenti sul design del telefono. Come abbiamo visto in precedenti perdite, l’involucro del Galaxy S22 Ultra ha una notevole somiglianza con il design del Galaxy Note. I modelli base e Plus, d’altra parte, assomigliano ai loro predecessori, almeno per quanto riguarda l’array di fotocamere sul retro.

Sebbene le custodie trapelate sembrino abbastanza semplici, ti danno tutto il tempo per scegliere un design, rendendo la procedura di scelta del tuo device preferito molto più semplice quando i telefoni diventano disponibili per l’acquisto.

Secondo un nuovo teaser di Samsung, la serie Galaxy S22 sarà disponibile il 9 febbraio. Tuttavia, puoi già prenotare uno slot per preordinare il tuo modello preferito prima del lancio e ricevere un buono negozio di 50 euro su altri prodotti Samsung se lo fai ora.