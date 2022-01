Il prossimo 10 giugno 2022 arriverà nelle sale cinematografiche l’attesissimo Jurassic World: Dominion. Si tratta del terzo capitolo della saga sequel creata da Steven Spielberg e Michael Crichton con il primo Jurassic Park nell’ormai lontano 1993.

Come più volte annunciato, Jurassic World: Dominion andrà a concludere la nuova trilogia di film. Anche in questo nuovo capitolo torneranno Owen Grady (Chris Pratt) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard).

Tuttavia, stando ad una nuova dichiarazione rilasciata da Frank Marshall, produttore della trilogia, il futuro di Jurassic World sembra piuttosto interessante. Infatti, il nuovo film concluderà un capitolo della storia ma non l’intera saga.

Aspettiamoci un finale aperto per Jurassic World: Dominion

Nell’intervista si legge che: “Penso che Dominion concluderà questa trilogia, ma non abbiamo intenzione di fermarci. Ci siederemo e vedremo quale sarà il futuro. Abbiamo Camp Cretaceous che è la bellissima serie su Netflix. Vogliamo realizzare nuovi film di qualità con una grande storia alle spalle, supportati da grandi scrittori e registi, ma stiamo lavorando per portare qualcosa di nuovo nell’universo Jurassic“



In un un’altra intervista a Colin Trevorrow, co-sceneggiatore della trilogia e regista del primo e del terzo capitolo, erano emerse le stesse intenzioni da parte della produzione. Jurassic World: Dominion concluderà un capitolo e ne aprirà un altro. In particolare, il regista ha sottolineato come si andrà a delineare maggiormente il conflitto tra umani e dinosauri.

Il mondo dovrà convivere con i dinosauri ma senza scendere nel cliché degli umani contro i grossi rettili. Nei progetti successivi, se mai verranno realizzati, si andranno ad analizzare le implicazioni di questa convivenza e come evolverà il tutto.