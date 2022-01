Il settore dei tablet Android è ancora importante per Google. Nonostante le vendite a livello globale facciano registrare cali importanti, l’azienda di Mountain View crede nelle potenzialità offerte da questi device.

Infatti, l’azienda ha creato un team di sviluppo incentrata esclusivamente sui tablet Android e uno dei fondatori del sistema operativo del robottino è tornato attivamente a lavorarci. Si tratta di Rich Miner, il quale potrà offrire la propria esperienza nel settore migliorando le feature dell’OS.

Inoltre, Google ha avviato la ricerca di nuove posizioni dedicate proprio allo sviluppo del settore. In particolar,e una posizione è denominata “Senior Engineering Manager, Android Tablet App Experience” e nella descrizione si può leggere:

“Crediamo che il futuro del mondo computer passi attraverso tablet potenti e funzionali. Stiamo lavorando per creare il prossimo capitolo dell’informatica lanciando un supporto senza interruzioni sulle nostre piattaforme che possano sbloccare modi nuovi e migliori per essere produttivi e creativi“.

Google sta lavorando per dare nuovo slancio al settore tablet Android attraverso la creazione di un ecosistema solido e competitivo

È chiaro quindi che Google sta cercando di migliorare il settore dei tablet basati sul proprio sistema operativo, come dimostra anche il recente lancio di Android 12L. Questa particolare versione dell’OS è ottimizzata per funzionare al meglio sugli smartphone pieghevoli e sui tablet.

Il motivo di questa scelta è legata all’ampio display a disposizione che permette di sbloccare utilizzi e feature diverse dagli smartphone tradizionali. Questa possibilità è supportata anche da una seconda posizione aperta in Google, chiamata “Director of Product Management for Android Tablets“.

Stando alla descrizione, questa figura avrà il compito di fungere da contatto tra il team Android, i vari produttori hardware e gli sviluppatori di app con lo scopo di creare un ecosistema solido. Non resta che attendere i risultati del lavoro di Google e vedere in che modo il settore tablet sarà rilanciato da questi cambiamenti sostanziali.