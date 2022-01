L’utilizzo di dispositivi elettronici, come smartphone e smartwatch, al fine di monitorare il benessere fisico e psicologico di ogni utente è sempre più frequente. Basti pensare al più recente spot pubblicitario proposto da Apple per il suo Apple Watch Series 7 per prendere consapevolezza del contributo offerto da tali prodotti. Le voci sempre più frequenti circa l’impegno di colossi come, appunto, Apple e Samsung, nella messa a punto di funzionalità grazie alle quali sarà possibile ottenere un quadro ancora più ampio delle proprie condizioni di salute tramite un semplice smartwatch offrono un ulteriore contributo in tal senso.

Il benessere fisico, però, non è l’unico aspetto sul quale sembra essere riposta l’attenzione dei più. App e funzioni legate alla salute mentale si diffondono con sempre maggiore frequenza e, di recente, anche un nuovo videogioco ha fatto parlare di se.

Thymia: arriva un nuovo videogioco che diagnostica la depressione!

Thymia è il nome del videogioco sviluppato da un team di scienziati che sembra essere in grado di riconoscere e diagnosticare la depressione. I creatori hanno chiarito quelle che sono le modalità utilizzate dal software al fine di captare i segnali che potrebbero indicare la presenza di disturbi depressivi.

Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, Thymia richiederà di giocare ad alcuni videogiochi così da aver la possibilità di analizzare le espressioni del volto degli utenti e la loro voce. Saranno poi tenuti in considerazione altri elementi, come il tempo impiegato nell’esecuzione di alcune azioni e gli errori commessi. Le informazioni così raccolte offriranno agli esperti delle basi per poter approfondire le condizioni di salute dell’utente e quindi avviare un vero e proprio percorso.